За сутки в Москве зафиксировали 353 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в столице зафиксировали 353 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 53 человека, вылечились 768 пациентов, скончались 8 граждан.

Отмечается, что количество заболевших коронавирусом в Москве снижается уже четвертый день подряд.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 507 449 случаев, вылечились 3 318 244 человека, скончались 48 703 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый штамм коронавирусной инфекции "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех подвариантов. Вместе с этим она подчеркнула, что на территории России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.

Попова в очередной раз порекомендовала людям с ослабленным иммунитетом носить маску и мыть руки, а также напомнила, что основным способом защиты является собственная забота человека о своем здоровье.



Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России