В России за сутки выявили 3 404 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за последние сутки выявили 3 404 новых случая коронавируса, что является минимумом с января, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За 24 часа в стране госпитализировали 328 человек. Это на 9,9% меньше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение – в 35 регионах, в остальных ситуация не изменилась.

Выздоровели за сутки 4 503 человека. Умерли 30 человек.

Ранее в России выявили первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Арктур". В Роспотребнадзоре при этом отмечают, что вводить какие-либо дополнительные ограничения в стране из-за этого не потребуется.



Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России