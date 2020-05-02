Выявлен новый возможный способ передачи COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Стало известно о новом возможном способе передачи коронавирусной инфекции. Специалисты заявляют, что COVID-19 способен поражать клетки кишечника и размножаться в них, передает портал Eurekalert.

Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета сделали предположение о том, что распространение вируса не ограничивается только воздушно-капельным путем.

Сообщается, что исследователи проследили на модели клеточной культуры кишечника человека реакцию клеток на коронавирус. Выяснилось, что они быстро инфицровались и их число стремительно росло.

Ученые отметили, что у части зараженных коронавирусом пациентов фиксировались такие симптомы как тошнота и диарея. Вирусные частицы также обнаруживали в стуле переболевших. Исходя из этого исследователи сделали вывод о том, что коронавирус может распространяться посредством грязных рук.

Ранее сообщалось о новом симптоме коронавируса. Так, главврач Денис Проценко заявлял, что у большинства пациентов, проходящих лечение в больнице в Коммунарке, были замечены высыпания на руках и животе.