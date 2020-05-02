Выявлен новый возможный способ передачи COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Стало известно о новом возможном способе передачи коронавирусной инфекции. Специалисты заявляют, что COVID-19 способен поражать клетки кишечника и размножаться в них, передает портал Eurekalert.
Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета сделали предположение о том, что распространение вируса не ограничивается только воздушно-капельным путем.
Сообщается, что исследователи проследили на модели клеточной культуры кишечника человека реакцию клеток на коронавирус. Выяснилось, что они быстро инфицровались и их число стремительно росло.
Ученые отметили, что у части зараженных коронавирусом пациентов фиксировались такие симптомы как тошнота и диарея. Вирусные частицы также обнаруживали в стуле переболевших. Исходя из этого исследователи сделали вывод о том, что коронавирус может распространяться посредством грязных рук.
Ранее сообщалось о новом симптоме коронавируса. Так, главврач Денис Проценко заявлял, что у большинства пациентов, проходящих лечение в больнице в Коммунарке, были замечены высыпания на руках и животе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: