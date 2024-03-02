Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 2 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве 2 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Местами небольшие осадки. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ветер будет достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и плюсовая температура 2 марта, однако в ночь на 3 марта в столицу придет мороз. Синоптик уточнил, что 3 марта столбики термометров покажут до минус 4–6 градусов.

До этого сообщалось, что первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.



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