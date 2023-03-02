Жителей Москвы предупредили об облачной погоде, гололедице и небольшом снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 2 марта, в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем в Москве будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза.

Скорость северо-западного и западного ветра будет достигать 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 10:00 пятницы, 3 марта.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей Москвы о пониженном атмосферном давлении и умеренном снеге в предстоящие выходные.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 2 марта

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