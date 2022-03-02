Среда в Москве стала самым теплым 2 марта за последние 27 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сегодняшний день в Москве стал самым теплым 2 марта с 1995 года. Об этом в своем Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Такого тепла в этот день не было 27 лет. В столице сегодня воздух прогрелся до +6,2 градуса", – написал метеоролог.
Он пояснил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году. Тогда столбики термометров в столице показывали +5,7 градуса.
Ранее Тишковец рассказал, что снег в Москве может растаять на стыке марта и апреля. В то же время он исключил уменьшение толщины снежного покрова в марте: по его словам, обычно это происходит в середине календарной весны.
На сегодняшний день уровень снежного покрова в городе достигает 17 сантиметров. По прогнозам метеоролога, к середине марта этот показатель снизится до 15 сантиметров.
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