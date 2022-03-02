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общество

02 марта, 18:58

Среда в Москве стала самым теплым 2 марта за последние 27 лет

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым 2 марта с 1995 года. Об этом в своем Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такого тепла в этот день не было 27 лет. В столице сегодня воздух прогрелся до +6,2 градуса", – написал метеоролог.

Он пояснил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году. Тогда столбики термометров в столице показывали +5,7 градуса.

Ранее Тишковец рассказал, что снег в Москве может растаять на стыке марта и апреля. В то же время он исключил уменьшение толщины снежного покрова в марте: по его словам, обычно это происходит в середине календарной весны.

На сегодняшний день уровень снежного покрова в городе достигает 17 сантиметров. По прогнозам метеоролога, к середине марта этот показатель снизится до 15 сантиметров.

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