Эксперт рассказал, как улучшить демографическую ситуацию в России

Фото: depositphotos/Veresovich

Зафиксированное Росстатом сокращение численности населения РФ нельзя назвать демографическим кризисом, однако устойчивая отрицательная тенденция требует принятия комплексных мер, заявил президент гильдии маркетологов РФ Игорь Березин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, формирование устойчивой тенденции к сокращению численности населения объясняется тем, что в настоящее время в активный репродуктивный возраст вступают женщины, рожденные в конце девяностых – начале нулевых. Березин отметил, что это поколение имеет крайне маленькую численность. Из-за этого в России уменьшается количество молодых женщин фертильного возраста.

"Кризисное явление у нас возникло в 2020 году. Оно было связано с пандемией, которая очень сильно испортила картину по смертности. В 2017–2019 годах смертность устойчиво снижалась. А в 2022 году сверхсмертность, связанная с ковидом и его прямыми и косвенными последствиями, значительно снизилась и картина по смертности стала лучше, хотя она все равно плохая", – сказал он.

По словам Березина, российское руководство может преодолеть эту проблему, если сосредоточится на двух основных направлениях: снижении смертности и стимулировании рождаемости. Для этого прежде всего необходимо развитие здравоохранения.

"Но самое главное – экономический рост. Если в стране будет хороший экономический рост, то будут улучшаться условия жизни наших граждан, будет больше создаваться семей и, следовательно, повышаться рождаемость. Такая страна станет привлекательна и для миграции", – добавил Березин.

1 февраля Росстат сообщил о снижении численности населения России на 550 332 человека за год. В настоящее время в стране проживают 146 424 729 человек. Статистические данные были подготовлены без учета проживающих в новых субъектах страны.



Демограф рассказал, как будет расти население Земли

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!