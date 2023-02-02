Доноры органов смогут проходить медобследования в России бесплатно

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Россияне, подписавшие соглашение на донорство органов, смогут проходить медицинское обследование в РФ бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования", – говорится в сообщении.

В заявлении Минздрава также отмечается наличие соответствующего положения в перечне госгарантий на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Обследование доноров перед процедурами будет осуществляться за счет федеральных и региональных средств.

В Минздраве также подчеркнули ценность пациентов, согласившихся на донорство органов, поскольку подобное может спасти жизнь нуждающимся пациентам.

Ранее на портале "Госуслуги" появились сервисы для доноров. Россияне смогут отслеживать информацию о результатах анализов крови, получить справку для предоставления оплачиваемого отдыха и увидеть историю процедур.

Желающие стать донорами костного мозга смогут заполнить на госуслугах специальный бланк.



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