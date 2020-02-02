Певица МакSим уходит со сцены по состоянию здоровья

Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, передает телеканал Москва 24.

Продюсер певицы Маргарита Соколова рассказала, что ухудшение здоровья МакSим связано с травмами после ДТП, полученными в аварии в 2019 году.

По ее словам, сейчас артистка проходит восстановительное лечение в больнице. Она плохо спит и жалуется на головные боли. Врачи не рекомендуют ей длительное время выступать и гастролировать.

"Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными", – написала Соколова в своем Instagram.

В заключении продюсер певица добавила, что релиз запланированного нового трека "Преданным" обязательно состоится. Она пообещала, что зрители услышат его в ближайшее время.

Артистка попала в аварию прошлой весной. У машины лопнуло колесо, затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. МакSим находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у нее начался воспалительный процесс.

В момент аварии жизненно-важные органы певицы не были задеты. Некоторое время МакSим находилась в реанимации, после чего ее перевели в обычную палату.