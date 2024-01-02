Роспотребнадзор выявил два завозных случая кори в Благовещенске

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В Благовещенске зафиксировали два завозных случая кори. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"На территории Благовещенска зарегистрировано два завозных случая кори. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", – говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что в регионе имеется необходимый запас вакцин и иммуноглобулина для локализации очагов инфекции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В связи с произошедшим местному населению при обнаружении симптомов кори рекомендовали не выходить из дома и вызывать врачей.

Ранее Минздрав России опроверг нехватку вакцин от кори и коклюша. В декабре 2023 года остатки вакцин против коклюша составляли более 4 миллионов упаковок.

