Москвичей предупредили о гололедице в понедельник

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В понедельник, 2 января, до 21:00 в Москве ожидаются колебания температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, что будет способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 января 2023 года в Москве был побит температурный рекорд 50-летней давности. Температура вечером в столице достигла 4,3 градуса тепла. 1 января 1973 года столбики термометров в столице поднялись до 4,2 градуса выше нуля.



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