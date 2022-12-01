Осень в Москве прошла с недобором осадков в 10% – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец проанализировал, как прошла осень в этом году в Москве. По словам синоптика, зафиксирован недобор осадков в 10%.

"Осень в Москве по температуре уложилась в среднюю климатическую норму сезона с небольшим оттенком прохлады и недобором осадков в 10%. Так, сентябрь в Москве выдался на 1,8 градуса ниже нормы, а октябрь превысил норму на 1,4 градуса, ноябрь был умеренным, отклонение составило 0,1 градуса в отрицательную сторону", – передает РИА Новости его слова.

Эксперт уточнил, что в прошедшем сезоне должно было выпасть 182 миллиметра осадков, однако в столице за осенний период было только 164 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в столичный регион пришли зимние морозы. В ночь на 1 декабря столбики термометров опустились до минус 20 градусов.

В Москве на базовой метеостанции к 06:00 зафиксировали 13,3 градуса мороза, что на 5 градусов ниже нормы декабря и на градус холоднее январской нормы.

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в первых числах декабря в столице ожидается морозная погода. По прогнозам, днем 1 декабря температура опустится до 6–8 градусов ниже нуля.

Кроме того, ночь на пятницу, 2 декабря, должна стать самой холодной в городе с начала сезона. Температура опустится до минус 15 градусов, а на севере и востоке столичного региона и вовсе будет до минус 18 градусов.

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