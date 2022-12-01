В Москве за сутки выявили 1 390 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 1 390 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа госпитализировали 204 человека, перебороли болезнь 1 040 человек, 15 скончались.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 258 203 случая COVID-19, выздоровели 3 065 259 человек, умерли 47 002 человека.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал о симптомах коронавируса в 2022 году и его последствиях. По словам специалиста, чаще всего заболевание проходит бессимптомно.

При этом Гончаров подчеркнул, что те, у кого даже не было положительного теста на COVID-19, могут обратиться за помощью сразу с пневмонией и осложнениями на внутренние органы.



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