Врач заявил, что аппендицит не может начаться из-за семечек и косточек

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Попадание семечек и косточек в кишечник не может спровоцировать развитие аппендицита, заявил врач УЗД Дмитрий Семенчук. Об этом сообщает News.ru.

"Во-первых, многие путают понятия аппендицит и аппендикс. Первое – само воспаление, второе – тот самый отросток слепой кишки. Во-вторых, воспаление начинается не из-за семечек и косточек, которыми якобы наполняется аппендикс", – сказал он.

По словам Семенчука, причиной аппендицита может стать закупоривание просвета аппендикса глистами или каловыми массами, вследствие чего происходит гниение и брожение. Это может произойти из-за нарушения работы кишечника и кровоснабжения.

"Кроме того, аппендицит может и вообще не начаться никогда, это не детская болячка, тот самый шрам у всех искать не надо. Тем более искать возможность удалить аппендикс, как говорится, ради профилактики", – пояснил эксперт.

Также врач отметил, что аппендицит не может быть хроническим, поскольку нагноение отростка либо заканчивается разрывом, перитонитом и смертью, либо его вырезают.

Ранее хирург Илья Колышев рассказал, что аппендицит может маскироваться под гастрит, острую язву желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря или инфекционные заболевания. По его словам, из-за схожести симптомов с инфекционными заболеваниями в старые времена аппендицит часто путали с сальмонеллезом.



"Доктор 24": аппендицит

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