Ежегодное декларирование доходов депутатов могут отменить в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму 1 декабря планируют внести законопрект, предполагающий отмену ежегодного декларирования доходов и имущества для областных и городских депутатов, которые работают на общественных началах. Об этом сообщает "Коммерсант".

В материале говорится, что в случае принятия поправок региональные и муниципальные депутаты должны будут отчитываться только о крупных тратах, а информация об их доходах будет публиковаться только в обобщенном и обезличенном виде.

Также, согласно поправкам, подавать декларации будет нужно только перед выборами, а также в случае если они совершат крупную сделку, превышающую общий доход семьи за три года. Если таких трат у депутата не было, то ему будет достаточно сообщить об этом без декларации.

Ранее стало известно, что в 2021 году Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей. Годом ранее доход президента России был на 207 900 рублей меньше.

В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. Путин также задекларировал автомобили, среди которых есть два транспорта марки ГАЗ-21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".



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