Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве в первый день зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 1 декабря, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Без осадков. На дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице днем составит от 6 до 8 градусов мороза, в Московской области – от 6 до 11 градусов мороза. Скорость порывов ветра местами может достигать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе зафиксируется на отметке 768 миллиметров ртутного столба.

Из-за высокой вероятности образования наледи на столичных дорогах в городе продлили действие желтого уровня погодной опасности. Его установили в Москве до 11:00 четверга, 1 декабря.

В связи с пришедшими в столицу морозами в московской системе отопления повысили температуру. В настоящее время она достигает 110 градусов.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 1 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!