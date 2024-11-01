Онищенко: в Дагестане, Ингушетии и Москве наблюдается высокая продолжительность жизни

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Некоторым российским регионам уже удалось добиться продолжительности жизни в 78 лет. Об этом в беседе с радио КП заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

"У нас три региона, которые уже 78 лет достигли. <...> Это Дагестан, Ингушетия и Москва", – сказал Онищенко.

По словам академика, Дагестан и Ингушетия выполнили этот показатель за счет того, что удельный вес детского населения там значительно выше, чем в других регионах.

"Москва, кстати, тоже многодетный город", – добавил Онищенко.

Как ранее заявил Владимир Путин, продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а после превысить 80 лет. Президент подчеркнул, что необходимо последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в стране.

Глава государства отдельно отметил важность настойчивого и последовательного формирования у россиян стремления к занятиям спортом и заботе о здоровье.