Corriere della Sera: забывший почти 40 лет своей жизни итальянец удивился мобильникам

Фото: 123RF/rattanakun

Итальянец Лучано Д’Адамо, забывший почти 40 лет своей жизни после автокатастрофы, удивился смартфонам и навигаторам. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Как говорится в материале издания, главным удивлением для пенсионера стали технологии. Также он отметил убийство Джона Леннона, падение Берлинской стены и теракт с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

При этом Лучано активно пользуется телефоном. Мужчина отмечает, что в настоящее время несчастлив.

"Как могу быть счастливым? Я узнал, что моя мать умерла, и даже не помню, что был на ее похоронах. <…> Но я борюсь, у меня крепкий характер. И я понял, как важно помнить прожитую жизнь", – сказал пенсионер.

Однако сейчас его начали изредка посещать воспоминания из забытых лет.

Мужчину на пешеходном переходе сбил автомобиль в 2019 году. Когда пенсионер пришел в себя, он понял, что его последние воспоминания связаны только с 23-летним возрастом. Он не узнавал свою супругу и взрослого сына.

Тогда своим последним воспоминанием Лучано назвал события 1980 года в Риме, когда он вышел из дома и получил сильный удар.