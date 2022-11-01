Юрист назвал идею пересмотреть статьи о самообороне квази-феминистским хайпом

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Идея пересмотреть статьи Уголовного кодекса РФ о пределах самообороны является квази-феминистским хайпом, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По его словам, выступившая с этим предложением сенатор Ольга Ковитиди переняла эстафету у бывшему депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, которая продвигала закон о профилактике домашнего насилия. Соловьев назвал данную идею калькой с западных законов, которые "мужчин выставляли единственным источником издевательств". Юрист призвал перед вынесением таких законов на обсуждение тщательно изучать статистику.

"Физические и моральные издевательства в отношении женщин составляют не более 25% от общего числа случаев домашнего насилия. Жертвами часто становятся и мужчины, и дети, и старшее поколение", – сказал Соловьев.

При этом он подчеркнул, что невозможно внести в закон понятие о разнице в силе. По словам эксперта, в различные моменты сила может быть разной, а при стрессовой ситуации она увеличивается в десятки раз.

"Недаром в русском языке есть фраза: "Непонятно, откуда силы взялись". Закон в своем нынешнем виде представляет собой квази-феминистский хайп. Можно подумать, у нас нет других проблем, кроме как мерить силы в том или ином случае домашнего насилия", – приводит слова Соловьева "Национальная служба новостей".

Юрист выразил мнение, что для решения проблемы нужно снижать градус насилия в обществе. Специалист отметил, что зачастую квартира или дом воспринимается как особый мир, в который нельзя лезть и обитатели которого "сами разберутся в своих взаимоотношениях". Эксперт также назвал случаи, когда после домашнего насилия женщина отзывает свое заявление.

"Потому что боится потерять мужа как источник дохода. Или в угоду своеобразной общественной установке, что женщине без мужика никак нельзя. Из-за подобных установок такие дела и разваливаются. Нужен другой подход, при котором любой факт домашнего насилия, любое заявление будут рассматриваться так же, как и обычное нападение в подворотне, на улице, в метро", – предложил Соловьев.

По его мнению, закон восторжествует в случае равного наказания и единой правоприменительной практики.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди пояснила, что многие убийства происходят в результате длительного домашнего насилия в сторону женщин, которые превышают пределы самообороны из-за необходимости защищаться от побоев со стороны мужа. По ее словам, в этом случае одна сторона очевидно слабее в физическом плане.



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