В Совфеде хотят внести в УК нормы, учитывающие разницу в силе при самообороне

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В Уголовный кодекс России хотят внести нормы, учитывающие разницу в силе сторон при том или ином деле, связанном с превышением пределов самообороны. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, многие убийства случаются на фоне длительного домашнего насилия в сторону женщин, которые превышают пределы самообороны из-за необходимости защищаться от побоев со стороны мужа или сожителя. Многие женщины таким образом защищают еще и своих детей, подчеркнула сенатор.

Ковитиди заявила, что в таких ситуациях одна сторона очевидно слабее в физическом плане. Зачастую превышение самообороны представляет собой единственный гарантированный выход от преступного нападения, утверждает она.

"Однако текущее разъяснение Верхового суда РФ, судебная практика показывают, что правоприменители не принимают во внимание физический дисбаланс сторон и называют использование женщинами оружия – чаще всего это кухонный нож – фактором, который указывает на сознательное превышение пределов необходимой обороны в ответ на посягательство", – цитирует Ковитиди ТАСС.

Она подчеркнула, что суд обращает внимание на то, что мужчины часто бывают безоружны в подобных противостояниях, полагаясь лишь на свою физическую силу. Сенатор отметила, что значительная систематичность домашнего насилия может сильно повлиять на защищающуюся строну, которая принимает тот или иной выбор в области обороны.

Ковитиди привела статистику, согласно которой порядка 90% дел о превышении самообороны на этапе предварительного расследования именуются как более тяжкие преступления против личности.

"Например, деяние, которое суд квалифицирует как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, следователь в рамках предварительного следствия квалифицирует как убийство", – поделилась сенатор.

По ее мнению, следствие в этих вопросах совершает неправильную оценку действий обороняющейся стороны.

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