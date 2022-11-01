Более 30% россиян будут работать в период ноябрьских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 32% россиян будут работать в период ноябрьских праздников, следует из опроса "Комсомольской правды", участие в котором приняли 10,7 тысячи человек.

Уточняется, что 27% из числа опрошенных будут задействованы на основной работе, еще 5% планируют подрабатывать.

Почти каждый четвертый респондент (24%) планирует отдыхать дома. Многие опрошенные запланировали на предстоящие выходные уборку (21%) или поездку в гости (11%). Самыми непопулярными занятиями оказались шопинг (1%), путешествия по России (2%) или за рубеж (1%).

В период праздничных выходных посетить театр, музей или кинотеатр планируют 3% участников опроса. Отдыху на природе хотели посвятить время 5% участников опроса.

С 31 октября в России началась последняя короткая рабочая неделя в 2022 году. Она продлится 4 дня из-за празднования Дня народного единства.

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева сообщила, что по случаю праздника россияне могут рассчитывать на сокращенный рабочий день 3 ноября. Как уточнила эксперт, рабочий день будет сокращен на 1 час.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!