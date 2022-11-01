Актриса Сотикова возмутилась появлению своего фото на надгробии

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

Российская актриса Ирина Сотикова заявила, что испытала неприятные чувства, увидев фотографии надгробия с ее портретом, которое было представлено на выставке ритуальных услуг "Некрополь" в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Я первый раз об этом слышу. У меня упало прям настроение из-за этого", – сказала она.

Сотикова подчеркнула, что не давала разрешения на использование своих фотографий на выставочных надгробиях, уточнив, что организаторы "Некрополя" с ней не связывались.

В 2019 году подобный инцидент произошел с актрисой Кристиной Асмус. Надгробные камень с портретом артистки был представлен на выставке ритуальных услуг "Некрополь" в ВДНХ, что спровоцировало острую реакцию прессы и самой Асмус. После скандала надгробие убрали.

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