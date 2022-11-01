16:41Общество
Актриса Сотикова возмутилась появлению своего фото на надгробии
Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова
Российская актриса Ирина Сотикова заявила, что испытала неприятные чувства, увидев фотографии надгробия с ее портретом, которое было представлено на выставке ритуальных услуг "Некрополь" в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Я первый раз об этом слышу. У меня упало прям настроение из-за этого", – сказала она.
Сотикова подчеркнула, что не давала разрешения на использование своих фотографий на выставочных надгробиях, уточнив, что организаторы "Некрополя" с ней не связывались.
В 2019 году подобный инцидент произошел с актрисой Кристиной Асмус. Надгробные камень с портретом артистки был представлен на выставке ритуальных услуг "Некрополь" в ВДНХ, что спровоцировало острую реакцию прессы и самой Асмус. После скандала надгробие убрали.
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