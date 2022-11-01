Площадь квартир в столичных новостройках за год сократилась на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве средняя площадь квартир в новостройках за последний год сократилась на 4,3 квадратных метра, до 55 квадратных метров. Таким образом, с сентября 2021 года данный показатель снизился на 7%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков компании "Метриум".

"В сентябре 2022 года средняя площадь лотов (здесь и далее – включая апартаменты соответствующего сегмента. – Прим. ред.) в Москве <...> составила 55 квадратных метров. В сентябре 2021 года застройщики предлагали приобрести квартиру со средней площадью 59,3 квадратного метра", – говорится в материале.

В компании отметили, что средняя площадь продаваемых в Москве новых квартир продолжает уменьшаться, однако в ТиНАО этот процесс протекает гораздо медленнее – там за год показатель сократился с 50,7 квадратного метра до 49,9 квадратного метра, то есть приблизительно на 2%. По словам основателя группы "Родина" Владимира Щекина, сокращение площади квартир является давней тенденцией на московском рынке.

"В последние годы она стала одной из причин роста интереса к ТиНАО со стороны потенциальных покупателей жилья в столице, где больше шансов найти просторную квартиру за адекватный бюджет", – заявил он.

Гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин, в свою очередь, отметил, что более 30% предложений в массовом сегменте новостроек старой Москвы приходится на студии, которые пользуются особым спросом среди различных групп покупателей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице с начала года ввели в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тысяч квадратных метров. Доля жилья, построенного за счет средств инвесторов, составила 89,5%.

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