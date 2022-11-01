Врач рассказал, как выбрать курсы первой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента объявления частичной мобилизации в России резко вырос спрос на курсы первой помощи, однако вместе с этим активизировались и мошенники. О том, как правильно выбрать курсы первой помощи и не стать жертвой обманщиков, порталу E1.ru рассказал анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий.

"Люди поняли, что сейчас тот самый момент, когда нужно научиться навыкам, которые могут спасти человеку жизнь не только в военной обстановке, но и в гражданской жизни. <...> Люди должны понимать, что первую помощь может оказывать абсолютно любой человек, независимо от образования", – объясняет он возникший спрос на обучение первой помощи.

По его словам, школы и преподаватели часто не дают полных знаний, а также не опираются на рекомендации Минздрава РФ, которые составлены при участии большого количества специалистов. При выборе школы эксперт призвал узнать, по какой программе там идет обучение: если по программе Минздрава, то можно быть спокойным, считает Савицкий.

Из навыков, которым следует научиться в первую очередь, врач перечислил следующие:

определение безопасности окружающей обстановки;

определение признаков жизни;

проведение сердечно-легочной реанимации;

остановка кровотечения.

Обучение на курсах первой помощи Савицкий считает эффективным. Дело в том, что в сознании человека закладывается определенный алгоритм действий, и в случае какого-то происшествия он сможет спасти человека, поскольку уже знает, как проводить сердечно-легочную реанимацию, накладывать жгуты и оказывать другую помощь пострадавшему.

Ранее стало известно, что в российскую школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку.



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