11:03Общество
Логопед назвала самый распространенный дефект речи у москвичей
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Логопед Дарья Чистякова заявила, что картавость является распространенной проблемой с речью у москвичей. Об этом сообщает "Мослента".
"В современном мире у людей все чаще и чаще встречаются разные нарушения речи. Но все-таки больше всего у нас по-прежнему картавых людей. Звук "р" – самый сложный для постановки", – рассказала она.
Чистякова объяснила, что человек может продолжить картавить и после плодотворной работы со специалистом, поскольку неправильно произношение входит в привычку.
Кроме того, как отметила эксперт, количество детей с различными дефектами речи стремительно увеличивается с каждым годом, особенно в Москве. Логопед считает, что причины могут быть следующие:
- патологии, полученные при родах;
- ритм жизни;
- особенности воспитания;
- состояние окружающей среды;
- незрелость артикуляционного аппарата.
Ранее президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская рассказала, что взрослые могут справиться с картавостью с помощью онлайн-занятий и визитов к специалисту.
По ее словам, для исправления произношения звуков достаточно посетить пару занятий. При этом логопед отметила, что поставить правильное произношение становится сложнее с возрастом, поскольку новые навыки труднее автоматизируются. Однако, по ее мнению, если у человека есть желание, то это исправляется легко.
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