Психолог развеяла мифы об абьюзивных отношениях

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Практический психолог Ирина Колиниченко развеяла популярные мифы об абьюзивных отношениях. Об этом сообщает "Мослента".

Специалист назвала ошибочным убеждение в том, что жертвами абьюза не становятся эффектные и уверенные в себе женщины.

"Некоторые считают, что попасть в лапы к абьюзеру могут только слабые, а сильные, смелые личности точно не попадутся. Однако абьюзеру как раз интересны яркие, запоминающиеся люди", – рассказала она.

Многие считают, что абьюзера легко распознать, отметила Колиниченко, однако это не так. Она призвала адекватно оценивать свою способность противодействовать манипуляциям.

"Такие люди максимально приспосабливаются к жертве, ее стилю жизни, манере ведения беседы, привычкам", – добавила психолог.

Она также выразила уверенность в том, что даже психологи могут стать жертвой абьюза. Поэтому необходимо всегда прислушиваться к своим ощущениям. Если что-то в человеке смущает, не стоит закрывать на это глаза, резюмировала специалист.

Ранее семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как эффективно заканчивать конфликты и решать возникающие в семейных отношениях проблемы.

По словам специалиста, важно прорабатывать детские отношения со своими родителями и делать выводы из них, чтобы брать ответственность за свою жизнь и эмоции. Психолог также рекомендовала в конфликтных ситуациях не советовать партнеру, как ему стоит себя вести. Лучшим решением будет оказание помощи без обвинений друг друга.

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