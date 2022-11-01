Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве и области во вторник, 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 2–4 градусов, а по области – 0–5 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что пока рано говорить о приходе зимы в центральную часть России. Он пояснил, что выпавший в Москве снег не будет устойчивым и растает при положительных температурах.

Вместе с тем он добавил, что в настоящее время погодные условия в Москве пришли к климатической норме.



"Атмосфера": 4 градуса тепла ожидается в столице 1 ноября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!