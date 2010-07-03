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Общество

14:46

В России начнут штрафовать машины с иностранными номерами за нарушения ПДД

общество транспорт авто

Фото: depositphotos/Yurii_Zymovin

С 2020 года в России планируют начать штрафовать машины с иностранными номерами за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал вице-премьер страны Максим Акимов.

По его словам, этот вопрос будет закрыт в течение следующего года. За нарушение ПДД зарубежные перевозчики будут нести такую же ответственность, как и российские.

"Это системный вопрос, который требует сложной координации федеральных служб. Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Для создания системы взимания штрафов с иностранных граждан необходимо объединить базы данных таможни, пограничников и министерства внутренних дел. Вся эта информация будет вноситься в единую информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз. Это предложение обсуждалось в середине октября на заседании рабочей группы в Госдуме. По словам члена парламентского комитета по финансовому рынку Алексея Изотова, штраф, который сейчас составляет 800 рублей, планируется приравнять к средней стоимости страховки. На данный момент она составляет около 5400 рублей.

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