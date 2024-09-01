Людмила Гусева рассказала о поддержке семей на празднике День поколений

Фото: Арина Строилова

Депутат Московской городской Думы Людмила Гусева поздравила жителей Южного Бутова с Днем поколений, который прошел в Ландшафтном парке. В первый день осени здесь чествовали супружеские пары, прожившие в браке более 40 лет, многодетные семьи и молодоженов.

Людмила Гусева отметила важность неразрывной связи поколений и традиционных ценностей, которые воспитывает в человеке семья.

"Без прошлого нет будущего. Эта простая истина является тем бесценным капиталом, который мы бережно проносим с собой всю свою жизнь и передаем нашим детям. Бабушки и дедушки, двоюродные или троюродные члены семьи важны для ребенка так же, как мама и папа, потому что являются исторической связью поколений, продолжением рода каждого из нас. Наша главная задача воспитывать в своих детях культ большой и крепкой семьи как главной ценности в жизни", – подчеркнула депутат.

Она напомнила, что город оказывает значительную поддержку многодетным семьям и беременным женщинам. В частности, для беременных доступно бесплатное питание на молочных кухнях, которых в столице более 200. Также для женщин действует ряд льгот, о которых можно узнать на портале mos.ru. О льготах, пособиях и единовременных выплатах для многодетных семей также можно узнать на этом портале, рассказала депутат.

Жители приняли участие в творческих конкурсах и мастер-классах, а в конце праздника для них прозвучали народные песни в исполнении музыкальных коллективов.

Ранее депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заявила, что жители столицы, усыновившие ребенка, пользуются широким спектром мер социальной поддержки в виде выплат и льгот, однако было бы целесообразно дополнить этот перечень частичным погашением ипотечного кредита. Она пояснила, что в настоящее время усыновители получают единовременную выплату в размере 24 тысяч 604 рублей.

