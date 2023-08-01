Нутрициолог рассказала о способе экономить на продуктах

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Для более экономного расхода бюджета на продукты необходимо приобретать и меньше готовить. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нутрициолога Елену Свиридову.

"Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Или вы приобретаете килограммами фрукты и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров – готовьте в сковороде поменьше", – подчеркнула она.

Эксперт указала, что также следует обратить внимание на то, какие продукты можно успеть употребить и сколько человек выбрасывает. Такие действия помогут скорректировать список продуктов, уточнила нутрициолог.

По словам собеседницы издания, нужно фиксировать собственные доходы и расходы, поскольку надо понимать, какую часть средств человек может потратить на продукты. Кроме того, экономии средств способствуют и сервисы кешбэка, которые накапливают баллы на еду.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал о стабильной ситуации с ценами на гречневую крупу в стране. Заявление было выпущено ведомством на фоне сообщений СМИ о предстоящем подорожании гречки в России на 10%. По данным Минсельхоза, стоимость крупы в России сейчас на 43% ниже, чем годом ранее.

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