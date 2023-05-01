Синоптик предупредил о заморозках в столичном регионе в ночь на 2 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей и жителей столичного региона предупредили о заморозках в ночь на 2 мая. Специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в своем официальном телеграм-канале.

"Ближайшей ночью в столичном регионе ожидаются заморозки. В Москве к утру температура понизится до -1–1 градуса, по области – от -3 до 2 градусов", – говорится в его публикации.

Как отметил синоптик, холоднее всего будет на севере и западе Московской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что май в Москве окажется неустойчивым, относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что жителей столицы ожидает десятидневный холод. По его словам, похолодание сохранится в городе до 9 мая.



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