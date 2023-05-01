За сутки в России зафиксировали 4 242 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России выявили 4 242 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Госпитализация потребовалась 364 пациентам. Это на 14,2% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 28 субъектах РФ, а снизилось – в 28. В 29 регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончался 31 человек. Между тем благополучно перенес болезнь 4 681 пациент.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 855 451 случай коронавируса. 22 254 575 человек смогли выздороветь после прохождения лечения.

Ранее в России выявили первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Арктур". В Роспотребнадзоре при этом отмечают, что вводить какие-либо дополнительные ограничения в стране из-за этого не потребуется.



Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России