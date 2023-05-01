Нутрициолог рассказал про самый опасный шашлык

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Пережаренный свиной шашлык считается самым опасным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Самым вредным является пережаренный свиной шашлык. Сам по себе он содержит достаточно большое количество тугоплавких жиров. Они сильно повышают уровень холестерина. Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть", – пояснил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Черные компоненты на пережаренном шашлыке – это разрушенный белок. Когда он попадает в желудок, то негативно влияет на него. Есть риски ухудшения каких-либо воспалительных заболеваний, если они имеются, например гастрита. В пережаренном шашлыке также содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на клеточный метаболизм.

Эксперт добавил, что самым безвредным считается шашлык из индейки, курицы или рыбы, который не имеет видимых признаков пережарки – черных корочек.

Ранее россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мяса для шашлыка. В частности, оно не должно быть покрыто слизью. Кроме того, необходимо убедиться, что на поверхности жира отсутствует влага. Также продукт не должен источать резких запахов и прилипать к рукам. Еще один показатель качества мяса – если надавить на него, то образовавшаяся ямка быстро разглаживается.

