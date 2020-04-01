Стало известно о новом мошенничестве с возвратом авиабилетов

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В России появилась новая схема обмана граждан, связанная с массовой отменой авиарейсов и возвратом средств за билеты на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Пассажирам обещают перечислить деньги за отмененные перелеты, выманивая данные банковских карт, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрея Паранича.

Отмечается, что все данные об отмене рейсов фиксируются в личных кабинетах пассажиров, а также рассылаются на почту или через мессенджеры. Получив доступ к этой информации, мошенникам становится легче совершать целевые атаки на клиентов.

Известно, что авиакомпании обязаны возвращать средства за несостоявшиеся рейсы в том случае, если они были отменены по требованию государства. При таком раскладе авиаперевозчик уведомляет пассажиров о дальнейших действиях – связаться с ними по телефону или посетить офис.

При этом авиакомпания может не возвращать потраченные за билет деньги, если пассажир отказался от перелета до того, как рейс был снят с расписания. Именно этим и пользуются злоумышленники, обещая все же вернуть все затраты.

По подсчетам экспертов, потенциальное число жертв злоумышленников может достигнуть нескольких миллионов человек. В связи с этим банки начали отслеживать подобные мошеннические схемы, в том числе и не связанные с возвратом авиабилетов. В частности, речь идет о фишинговых рассылках, запросах денег от подставных фондов помощи, подставных сервисах по доставке товаров.

Ранее эксперты обнаружили новые схемы мошенничества с клиентами рынка форекс. Так, по одной из схем на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое "PR-агентство", которое предлагает создать негативный информационный фон против форекс-компании. Клиенту обещают полный возврат денег, что оценивается в 100 тысяч рублей, однако перечисления от компании клиент все равно не получает.