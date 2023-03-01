Минздрав РФ разработал проект о дистанционных предсменных и предрейсовых медосмотрах

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Минздрав РФ разработал проект о дистанционных медицинских осмотрах в течение смены, а также предсменных, предрейсовых, послесменных и послерейсовых медосмотрах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

"В рамках дистанционного медосмотра будет проводиться визуальный осмотр работника, общая термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса и количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе", – отметили в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что дистанционные медосмотры можно будет проводить, используя зарегистрированные в соответствии с законом медизделия, которые показывают медпоказания сотрудника и отправляют их для принятия решения медицинским работником.

Отмечается, что такие осмотры буду фиксировать и сохранять все медпоказания работника, а также сведения о месте и времени проведения осмотра. Несмотря на введение дистанционного медосмотра, традиционные способы не отменяются. Работодатель вправе выбирать альтернативные варианты.

В пресс-службе Минздрава добавили, что в связи с наличием строгих требований к медизделиям и программному обеспечению, работник не сможет подделать данные осмотра.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал критерии оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С. Отмечается, что реализация проекта позволит расширить круг лиц, которым необходима медпомощь, особенно проходящим лечение в стационарах.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимира Чуланова, госпитализация пациентов с гепатитом С происходит в случае наличия у них рисков развития тяжелых состояний, связанных с фиброзом и циррозом печени. Лечение пациентов современными препаратами позволит снизить риски развития заболевания.

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