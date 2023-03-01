Член группы "Редан" назвал движение "компанией друзей"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Администратор одной из групп "Редан" в соцсети, у которой более 90 тысяч подписчиков назвал движение "компанией друзей", где нет лидерства и группировка не является организацией, сообщает RT.

По словам участников движения, осенью 2022 года существовало небольшое сообщество примерно из 20 подростков, которые ходили на концерты, в том числе рэпера Shadowraze. В своих текстах исполнитель часто ссылался к компьютерной игре Dota 2. По данным некоторых СМИ и телеграм-каналов, Shadowraze является лидером "Редан".

"Shadowraze не является организатором группы. Я не называю себя лидером, у нас нет лидеров, и количество реданцев невозможно узнать", – рассказал администратор группы в социальной сети.

Он отметил, что трудно перечислить правила поведения представителей группировки или рассказать о ее кодексе, "более подробно рассказано в самом аниме".

Сообщество в соцсетях постепенно начало раскручиваться и набирать подписчиков. Администраторы группы отмечают, что "Редан" никогда не пропагандировал национализм, агрессию, кроме того, не призывал к дракам.

Администраторы группы уверены, что драка в ТЦ "Авиапарк" произошла из-за того, что подростки в состоянии алкогольного опьянения стали приставать к неформально одетым школьникам. Кроме того, спикеры не думали, что эта ситуация получит широкий резонанс. Они отметили, что и раньше представили группы попадали в драки в торговых центрах с участием других субкультур, но сейчас все разошлось по соцсетям.

Участники группировки рассказали, что вещи, которые носят представители были взяты из коллекции бренда Hikikomori kai, вышедшей в 2020 году. А приставка "ЧВК" к "Редан" появилась в шутку, когда началась частичная мобилизация в России. Однако никто из реданцев не осуждает тех, кто пошел на СВО.

"И как только мы увидели, что это достигло таких масштабов, такой аудитории, то сразу же везде из названия ЧВК поснимали", – рассказали участники движения.

Администратор молодежного телеграм-канала "цб не мит", у которого 13 тысяч подписчиков заявил, что "Редан" не является субкультурой – это "объединение друзей и дизайнеров одежды". Он отметил, что его канал защищает это движение, потому что на реданцев несправедливо нападают и травят в Сети.

В свою очередь, глава информационно-аналитического центра "Граница настоящего", автор монографий о деструктивном влиянии социальных сетей на несовершеннолетних Яна Амелина заявила, что "Редан" – это часть аниме-субкультуры, внутри которого образовалось радикальное ответвление – "ЧВК Редан".

Она рассказала, что изначальное движение не относится к сформировавшейся группировке, которая получилась после раскрутки в социальной сети "ВКонтакте". Причем раскрутка группы произошла в период февральских праздников. Когда движение стало популярным в соцсетях и о нем стали говорить СМИ, появились те люди, которые начали управлять движением, считает Амелина.

"Сейчас по всей стране "ЧВК Редан", именно радикальное ответвление этой аниме-субкультуры, "забивает стрелки" своим противникам на 5 марта в ТЦ по всей стране", – сказала спикер.

Она отметила, что это делается через сообщества практически в каждом крупном городе, зачастую в агрессивной форме. После агрессивных ответов следуют извинения от зачинщиков споров, которые объясняют эти действия "разногласиями среди админов". Амелина добавила, что реданцам противостоит молодежь, которая не хочет продолжения конфликта. Но есть и те, например, молодые кавказцы, которые готовы ответить силой на оскорбления их религии и нации.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил о вероятности, что редановцы были вынуждены защищаться от агрессии, а не проявлять ее первыми. Разговаривая с полицией, он выяснил, что представители "Редан" периодически сталкиваются с насилием.

"Правоохранители пока неофициально говорят, что это так: определенным группам (молодежи. – Прим. ред.) не нравится, как они одеваются, не нравится их внешний вид. Есть мнение, что реданцы были неагрессивны, но они столкнулись с агрессией и против агрессии выстроились", – сказал Кабанов.

Он добавил, что СПЧ планирует встретиться с представителями "Редана", чтобы узнать о проблемах подростков. Кроме того, член СПЧ подчеркнул, что граждане должны изменить свои подходы, когда идет речь о субкультуре, так как это слово изначально идет в негативной окраске.

Ранее сообщалось, что в Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, 319 из них – несовершеннолетние. После проверок большинство подростков отпустили, на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности. После этого подростки спустилась в метро и на станции "Лубянка" подрались с другими несовершеннолетними.



Драки с участием "ЧВК Редан" зафиксировали в регионах РФ

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