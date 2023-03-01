Комитет ГД одобрил поправки о 15 годах колонии за дискредитацию участников спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, независимо от их статуса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предложенным изменениям, наказание в виде лишения свободы до 15 лет будет предусмотрено за фейки о деятельности добровольческих формирований в СВО, повлекшие тяжкие последствия. До 5 лет тюремного заключения будет грозить за публичные действия по дискредитации ВС России и всех участников спецоперации.

Кроме того, за публичные действия по дискредитации участников СВО, повлекшие смерть или массовые беспорядки, предлагается ввести наказания в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и российских граждан.

За нарушение грозит штраф до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.



В ГД внесли поправку о лишении гражданства за дискредитацию армии

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