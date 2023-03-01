Рошаль рассказал о своем самочувствии после замены сустава

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил о стабильном самочувствии после замены сустава.



"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", – цитирует его РИА Новости.

В пресс-службе Национальной медицинской палаты между тем уточнили, что Рошаль был переведен из реанимации в обычную палату. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

До этого в СМИ появилась информация, что Рошаля госпитализировали из-за болезни Паркинсона и кисты в головном мозге.

Позже стало известно, что специалиста госпитализировали для проведения плановой операции по замене сустава. После хирургического вмешательства Рошаля оставили в медицинском учреждении.



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