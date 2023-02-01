Экономист оценил идею расширения налоговых льгот при покупке жилья на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько высказался об инициативе увеличения налогового вычета при покупке жилья в Дальневосточном регионе, сообщает RT.

"Выравнивание возможностей – и экономических, и других – для жителей всех регионов. Поэтому, собственно, вся социально-экономическая политика как раз и нацелена на поддержание", – отметил Гинько.

Эксперт напомнил, что Дальний Восток находится на особом контроле правительства России и президента, а возможности региона имеют важность как для него самого, так и для страны в целом.

По словам Владислава Гинько, для реализации инициативы потребуется тщательно проработать источники ее финансирования. Кроме того, должна учитываться возможная динамика использования нового налогового вычета, со всеми слабыми и сильными сторонами проекта.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить суммы для оформления налогового вычета при приобретении жилья в Дальневосточном регионе РФ. Действующие сейчас лимиты в 2 и 3 (при ипотеке) миллиона рублей парламентарий посоветовал поднять до 4 и 6 соответственно.



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