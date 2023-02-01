В ГД предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить суммы налогового вычета при приобретении жилья в Дальневосточном регионе РФ. Об этом сообщает RT.

Парламентарий направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем он напомнил, что сейчас граждане могут однократно вернуть 13% средств, затраченных на приобретение жилья, но с суммы не более 2 миллионов рублей.

Как отметил Федоров, в случае оформления ипотечного кредита предельный размер суммы, с которой можно сделать вычет, увеличивается до 3 миллионов рублей.

По мнению депутата, лимиты должны быть пересмотрены до вдвое больших сумм – до 4 и 6 миллионов соответственно, но только для недвижимости на Дальнем Востоке.

В декабре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Ее новая редакция допускает получение ипотечного кредита для врачей и учителей.



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