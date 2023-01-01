За сутки в РФ выявили 5 038 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в России выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа выздоровели 5 283 граждан, а скончались 50 пациентов. За все время вылечились 21 213 085 зараженных, а умерли 393 762 человека.

В общей сложности с начала пандемии выздоровели 21 803 547 россиян.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной. При этом показатели заболеваемости демонстрировали небольшое снижение. В базу VGARus уже загрузили более 222 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2.



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