Нейрофизиолог рассказал, как восстановить работу мозга в новогодние выходные

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Новогодние каникулы – подходящее время, чтобы восстановить силы мозга. Помочь в этом могут поездки на природу и общение с близкими, рассказал в беседе с RT нейрофизиолог Владимир Конышев.

Он объяснил, что информационный и электромагнитный шумы, неопределенность и многое другое приводят к стрессам, снижению памяти и внимания, ухудшением состояния здоровья. Помочь же привести голову в порядок может альфа-ритм, который многие современные люди утратили, отмечает специалист.

"Его (ритм. – Прим. ред.) можно восстановить разными способами. Можно поехать на природу, на дачу. Если есть возможность – в горы. Наши биологические ритмы синхронизированы с геосферными ритмами – волнами Шумана. В горах, где нет электромагнитного шума, можно восстановить силы и работоспособность", – сказал Конышев.

Тем же, кто поехать на природу не может, нейрофизиолог рекомендует чаще общаться с близкими. Не лишним будет отказаться от вредным привычек и сократить время использования социальных сетей.

Ранее врач-травматолог назвал наиболее распространенные источники травм в период новогодних выходных. Среди них, по его словам, ватрушки, батуты и качели. Также нередко к травмам приводит неосторожное использование пиротехники.



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