Нарколог назвал самый опасный метод борьбы с похмельем

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Бороться с похмельем новой порцией алкоголя категорически не рекомендуется, рассказал Москве 24 президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев.



Руслан Исаев президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Очень быстро после облегчения в организме начнут накапливаться дополнительные продукты распада от новой дозы алкоголя, которую приняли утром. И они могут усилить друг друга. Это чревато тем, что очень быстро может вернуться плохое состояние.

"Опохмеление алкоголем – это категорическое табу. Достаточно тяжело подобрать безопасную дозу, поскольку обменные процессы у всех разные, а также различаются периоды выведения и полувыведения", – добавил нарколог.

Чтобы облегчить на утро свое состояние при алкогольном отравлении, следует пить цитрусовые соки и напитки, богатые витамином C, рассказал врач. Также специалист рекомендовал принять контрастный душ для улучшения работы сосудов кровеносной системы. По его словам, душ позволяет ускорить обменные процессы и вывод вредных веществ.

При этом врач призвал разделять похмелье у людей здоровых и со сформированной алкогольной зависимостью.



Руслан Исаев президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Здоровый человек, умеренно пьющий или не пьющий, в состоянии интоксикации, как правило, на утро не может смотреть на алкоголь и у него алкоголь вызывает чувство отвращения. Это признак того, что человеку до диагноза "алкогольная зависимость" достаточно далеко.

"У человека с зависимостью повышенное влечение к алкоголю. Он очень охотно и настойчиво идет на употребление дополнительной дозы на утро. Как правило, это не заканчивается однократным приемом, формируется уже полноценный запой с множественными повторениями", – подчеркнул Исаев.

Врач добавил, что в случае с алкоголиками советы о самолечении при похмелье не действуют, и рекомендовал их родственникам направлять алкоголиков к специалистам.

Ранее главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что натощак особенно вредно выпивать крепкий алкоголь. По словам специалиста, не существует безопасной дозы алкоголя, но есть понятие, как аперитив, который не должен превращаться в пьянку. Аперитивом для запуска ферментативной системы может послужить глоток шампанского или вина с сыром или семгой, заключил Брюн.