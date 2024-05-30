Департамент образования проводит проверку после сбоя во время ОГЭ в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Департамент образования и науки Москвы проводит проверку после сбоя во время проведения ОГЭ по физике, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным департамента, 30 мая один из вариантов контрольно-измерительных материалов был некорректно загружен. Из-за этого в 3 вариантах из 15 не запустился экзамен. Часть учеников, не дождавшись запуска программы, покинули экзамен. Этим детям предложат сдать ОГЭ 14 июня.

В настоящее время департамент проводит проверку и примет все необходимые меры, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось.

До этого стало известно, что первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли без сбоев. Экзамены прошли штатно, всего на участие в основном периоде зарегистрировались свыше 150 000 человек.