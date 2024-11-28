"Техноград" пригласил москвичей на курсы по дизайну в декабре

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Горожан пригласили на новые занятия, посвященные изучению возможностей искусственного интеллекта, а также созданию и проектированию среды будущего. Они пройдут в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках курса "Дизайнер среды. Введение в профессию" эксперты расскажут, откуда появилось это направление, познакомят участников с основными стилями и композиционными приемами. Также слушатели научатся работать с цветом, светом и новыми материалами, а также проектировать концепции окружающего пространства. Кроме того, на занятиях будет возможность поработать в программе Adobe Photoshop.

Курс "Дизайнер среды. Проектирование в Archicad" включит в себя знакомство с программой Archicad, в которой горожане научатся создавать проектную документацию и оптимизировать процесс проектирования. Ученики рассмотрят все этапы формирования проектного альбома – от взаимодействия с заказчиком до технической реализации и сборки документации. В конце выпускники смогут рисовать планировку помещений, размещать осветительные приборы, создавать схемы электрических сетей и системы отопления, а также оформлять итоговые чертежи.

Курс "Искусственный интеллект в креативных профессиях" познакомит желающих с возможностями нейросетей. Кураторы расскажут, как с помощью ИИ создавать картинки, тексты и презентации, синтезировать речь и работать с переводом. Занятия будут полезны специалистам из креативной индустрии.

Помимо этого, в "Технограде" также можно освоить востребованные языки программирования C#, Python, Swift, JavaScript, научиться верстать сайты с помощью HTML, погрузиться в основы кибербезопасности и защиты данных в цифровой среде.

После завершения всех вышеперечисленных курсов слушатели получают именной сертификат или удостоверение о повышении квалификации. Ознакомиться с датами начала занятий и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Немногим ранее в столице стартовал бесплатный онлайн-курс "Основы промышленного дизайна". Его авторами выступили проект "Московская техническая школа" и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050. ЛАБ".

Цикл вебинаров призван познакомить слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления продукции. Среди спикеров перед участниками выступят шеф-дизайнеры, основатели студий, школ и профессиональных веб-ресурсов. По завершении обучения для участников подготовят итоговое тестирование, после которого выдадут сертификаты.