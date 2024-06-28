Директор центра "Авангард" Дарья Борисова выступила на выпускном в школе № 1252

Фото: vk.com/d.o.borisova

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова выступила с напутственным словом для выпускников школы № 1252 и вручила благодарственные письма родителям отличившихся учеников, передает Агентство "Москва".

"Мне очень радостно видеть сегодня ваши лица. Рада, что вы выдохнули, смогли немного расслабиться после экзаменов. Это видно по вам, потому что уже повзрослевшие дети фотографируются возле входа в школу. Я очень хочу пожелать, чтобы оставшееся до конца этого лета время ребята провели так, как им хочется, чтобы они поступили в те вузы, в которые нужно поступить, чтобы там все складывалось прекрасно, чтобы в жизни их ожидало как можно меньше горестей, как можно больше радости. Хочется, чтобы все получалось самым лучшим образом", – обратилась Борисова к гостям.

Она также пожелала выпускникам весело провести выпускную ночь. В ходе мероприятия выпускникам вручили аттестаты о среднем общем образовании.

В марте 2024 года в школе № 1252 стартовал проект "Авангард в школе", инициированный Борисовой. Также в этом учебном заведении прошло первое выездное мероприятие "Авангарда".

Ранее с успешным окончанием школы столичных выпускников поздравил Сергей Собянин. По словам градоначальника, в этом году в Москве насчитываются свыше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч выпускников девятых классов. Собянин также обратил внимание, что выпускники, которые учились в предпрофессиональных классах, уже начали изучать программу столичных вузов.

