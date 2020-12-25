Кравцов допустил очное обучение школьников 6–11-х классов в Москве после Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученики 6–11-х классов смогут вернуться к очному обучению после Нового года, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

"Если ситуация позволит – определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, – то и в Москве после зимних каникул 6–11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения", – заявил специалист.

Министр отметил, что ситуация обсуждалась в том числе с коллегами из столичного департамента образования.

По словам Кравцова, только 2% школ в РФ находятся на карантине, остальные открыты и прекращают работу только при сложной эпидемиологической обстановке.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки подтвердили, что форма обучения школьников Москвы после новогодних каникул будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.