В России зафиксировали рост спроса на репетиторов по русскому языку

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Перед началом учебного года в России на 63% вырос спрос на репетиторов по русскому языку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Помимо специалистов по русскому языку, россияне искали репетиторов по математике (+45%) и обществознанию (+39%). Исследование также показало, что жители страны часто ищут репетиторов, способных подготовить детей к сдаче сразу двух предметов ЕГЭ.

В области зарубежных языков популярными остаются репетиторы по английскому языку (+34%). Реже россияне обращались к преподавателям немецкого (+21%) и французского (+10%) языков.

Ранее Рособрнадзор предупредил об изменениях, которые произойдут в ОГЭ по русскому языку и литературе в 2024 году. В частности, в контрольно-измерительные материалы (КИМ) по русскому языку включили четыре новых задания с кратким ответом, скорректированы критерии оценивания развернутых ответов.



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