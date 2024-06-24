Летчик-космонавт Шкаплеров: в Москве выстроена система взаимодействия школ и предприятий

Фото: Виталий Шабуров

Организация экскурсий на столичные предприятия дает школьникам из Москвы уникальную возможность понять все тонкости профессий и получить реальное представление о работе специалистов. Об этом Агентству "Москва" сообщил летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

"В Москве работает целая программа, благодаря которой ученики предпрофессиональных классов могут посетить технопарки и поликлиники, ИТ-предприятия и телеканалы, чтобы увидеть все своими глазами, самостоятельно сформировать свое отношение к той или иной профессии. Чем раньше современные школьники познакомятся с тонкостями профессий, тем более обоснованным будет их выбор, когда речь зайдет о получении образования. Именно поэтому так важно выстраивать глобальную программу профориентации школьников, которая включает предпрофильные классы с углубленной программой обучения по ряду предметов, экскурсии школьников на предприятия и посещение детских технопарков", – сказал Шкаплеров.

Он напомнил, что за 2023–2024 годы для школьников проведено более 400 экскурсий на промышленные предприятия города, а с начала текущего года организовано порядка 2 тысяч экскурсий для учеников предпрофессиональных классов, более 15 тысяч десятиклассников познакомились со спецификой работы на различных предприятиях.

"Например, ученики медицинских классов побывали в детских и взрослых поликлиниках, многопрофильных стационарах и на подстанциях скорой помощи, где смогли не только увидеть учреждения изнутри, но и послушать лекции и задать вопросы о работе терапевтов, хирургов, онкологов, травматологов-ортопедов и других врачей. А дети из инженерных классов посетили промышленные технопарки и высокотехнологичные производства, где узнали, как производится продукция – от косметики и детского питания до вертолетов и ракетных двигателей", – отметил летчик-космонавт.

По мнению Шкаплерова, в дальнейшем посещение предприятий, приглашение на открытые уроки представителей разных профессий, знакомство с программами технопарков должно стать частью образовательного процесса во всех столичных школах, независимо от наличия профильных классов.

"Именно универсальные классы необходимо сделать основной аудиторией профориентационных программ, чтобы помочь щкольникам в определении своего пути", – подчеркнул он.

Также летчик-космонавт выразил мнение, что профориентационные мероприятия необходимо начинать как можно раньше, чтобы школьники имели больше возможностей осознанно выбирать не только профильные, но и предпрофильные классы.

Ранее сообщалось, что больше 8 тысяч школьников познакомились с технологическим процессом московских производств. По словам Сергея Собянина, за учебный 2023–2024 год для ребят 8–11-х классов, включая инженерные, провели экскурсии на промышленные предприятия города. К примеру, ребята побывали в ОЭЗ "Технополис "Москва", где в том числе делают чипы и лазерные системы.