Более 16 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В этнографической олимпиаде "Москва – столица многонациональной России" поучаствовали более 16 тысяч человек, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Среди участников были школьники и их родители, а также педагоги, представлявшие около 600 образовательных организаций. Все они дистанционно проверили свои знания в области истории, культуры и этнографии России.

Участники ответили на вопросы о музыке, танцах и семейных обычаях. Некоторые задания были посвящены первопечатнику Ивану Федорову, поскольку в 2024 году исполняется 450 лет с момента выхода первого печатного издания.

"Победителями олимпиады стали 219 человек, призерами – 124. Гран-при завоевала ученица школы № 2120 Нелли Седнева, а лучший результат среди педагогов показала педагог-психолог школы № 1799 Татьяна Климова", – отметили в ведомстве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 6,3 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников. При этом около 80% из них – москвичи, подчеркнул он. Глава города уточнил, что отличившимся участникам будут доступны различные льготы от вузов столицы.